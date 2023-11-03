В Украине дефицит рабочих рук: кого ищут и сколько готовы платить работодатели

Украинский бизнес сейчас страдает от нехватки рабочих кадров. Что вместе другим факторами сдерживает экономическую активность предприятий, работодатели ищут квалифицированных рабочих с инструментом – слесарей по ремонту колесных транспортных средств, пекарей, столяров, маляров и других.

При этом бизнес оценивает нехватку квалифицированного персонала как значительную. Об этом говорится в результатах соответствующего опроса Нацбанка.

Другими факторами, которые по мнению предпринимателей, сдерживают развитие их компаний – сохранение значительных рисков безопасности и разрушение производственных мощностей отдельных предприятий. Также в этом списке:

логистические ограничения экспортеров;

сужение инвестиционного спроса;

рост цен на топливо.

Несмотря на это, бизнес готовится к уменьшению количества работников. В частности, 15% опрошенных компаний сообщили, что их штат вскоре уменьшится.

В то же время это явление не будет преобладать на рынке. Ведь сразу 77% компаний планируют сохранить численность своего персонала на текущем уровне. А 8% даже надеются на расширение.

В то же время по данным Госслужбы занятости в Украине выросло количество вакансий. Чаще всего ищут:

квалифицированных рабочих с инструментом (слесари по ремонту колесных средств. пекари, столяры, маляры и так далее) – 21% всех представленных вакансий;

рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 18%;

работники сферы торговли и услуг – 15%;

профессионалов (учителя, воспитатели, фармацевты, врачи семейной практики и так далее) – 14%.

По количеству вакансий, то наибольшее их количество в Киеве – 11 тысяч вакансий. Следующее место занимает Львовская область – 11 тысяч вакансий, Днепропетровская – 5 тысяч вакансий, Киевская – 4 тысячи вакансий, Одесская – 4 тысячи вакансий.

Среди всех крупных городов Украины, самые большие зарплаты предлагают в Киеве, в среднем 20 000 гривен. При этом огромный разброс от – ста тысяч у С++ developer до 6 700 гривен у руководителей групп. Худшая ситуация в Сумах, где средняя заработная плата на уровне 13 500 гривен.