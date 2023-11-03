В Україні дефіцит робочих рук: кого шукають та скільки готові платити роботодавці

Український бізнес зараз страждає від нестачі робітних кадрів. Що разом іншим факторами стримує економічну активність підприємств, роботодавці шукають кваліфікованих робітників з інструментом — слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, пекарів, столярів, малярів та інших.

При цьому бізнес оцінює нестачу кваліфікованого персоналу як значну. Про це йдеться в результатах відповідного опитування Нацбанку.

Іншими факторами, які на думку підприємців, стримують розвиток їх компаній — збереження значних ризиків безпеки та руйнування виробних потужностей окремих підприємств. Також в цьому списку:

логістичні обмеження експортерів;

звуження інвестиційного попиту;

зростання цін на пальне.

Попри це, бізнес готується до зменшення кількості працівників. Зокрема, 15% опитаних компаній повідомили, що їх штат незабаром зменшиться.

Водночас це явище не переважатиме на ринку. Адже одразу 77% компаній планують зберегти чисельність свого персоналу на поточному рівні. А 8% навіть сподіваються на розширення.

Водночас за даними Держслужби зайнятості в Україні зросла кількість вакансій. Найчастіше шукають:

кваліфікованих робітників з інструментом (слюсарі з ремонту колісних засобів. пекарі, столяри, маляри і так далі) — 21% всіх представних вакансій;

робітників з обслуговування, експлуатації обладнання та машин — 18%;

працівники сфери торгівлі та послуг — 15%;

професіоналів (вчителі, вихователі, фармацевти, лікарі сімейної практики і так далі) — 14%.

Щодо кількості вакансій, то найбільша їх кількість у Києві — 11 тисяч вакансій. Наступне місце посідає Львівська область — 11 тисяч вакансій, Дніпропетровська — 5 тисяч вакансій, Київська — 4 тисячі вакансій, Одеська — 4 тисячі вакансій.

Серед усіх великих міст Україні, найбільші зарплати пропонують у Києві, в середньому 20 000 гривень. При цьому величезний розкид від — ста тисяч у С++ developer до 6 700 гривень в керівників гуртів. Найгірша ситуація в Сумах, де середня заробітна плата на рівні 13 500 гривень.. Загалом доступна чимала кількість вакансій, тож роботодавці повинні мотивувати працівників вищими зарплатами.