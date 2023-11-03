В Украине пройдет масштабная индексация пенсий: кто получит 2 600 гривен прибавки в месяц

В 2024 году в Украине пройдет масштабный перерасчет пенсий как минимум для четырех категорий населения. Такой перерасчет заложен в проекте бюджета на следующий год. Прибавку в размере 2,6 тысячи гривен получат те, кто получает максимальную выплату.

Ожидается что повышение пройдет в январе, а также в марте и апреле. Оно коснется таких категорий населения:

пенсионеров, получающих минимальную выплату, она вырастет до 2 361 гривны вместо 2 093 гривен;

пенсионеров, получающих максимальную пенсию, их выплаты вырастут до 23 610 гривен вместо 20 930 гривен;

пенсионеров, получающих гарантированный размер пенсии, речь идет о тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65 лет. В январе их пенсия составит 2 840 гривен, вместо 2 680, а в апреле вырастет до 3 200 гривен;

также в марте пройдет масштабное осовременивание пенсий, однако окончательно формула еще не раскрыта.

Однако эта новость не такая радостная, как кажется. За 2022, 2023 и 2024 год цены с учетом заложенных прогнозов вырастет на 52,2%. Поэтому только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, то минимальная пенсия должна составлять 2 944 гривен, зато пенсионеры получат лишь 2 361 гривну.

И здесь стоит отметить, что главная статья расходов пенсионеров – продукты питания. Темпы подорожания продуктов опережают среднюю инфляцию по всем товарам и услугам. То есть, чтобы пенсионер имел возможность купить такое же количество продуктов в супермаркете, его пенсия должна вырасти даже больше, чем на показатель общего уровня инфляции за три года.

Уже в марте или апреле в Украине повысят пенсионные выплаты по особой формуле с использованием пенсионных баллов. Однако пока детали этого не разглашены. Известно лишь о том, что таким образом правительство пытается сделать пенсии более справедливыми, ведь разница между пенсиями тех пенсионеров, вышедших на пенсию более 10 лет назад и теми кто стал пенсионером недавно достигает тысячи гривен.