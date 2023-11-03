В Україні пройде масштабна індексація пенсій: хто отримає 2 600 гривень надбавки на місяць

В 2024 році в Україні пройде масштабний перерахунок пенсій як мінімум для чотирьох категорій населення. Такий перерахунок закладено в проєкті бюджету на наступний рік. Надбавку у розмірі 2,6 тисячі гривень отримають ті, хто отримує максимальну виплату.

Очікується що підвищення пройде в січні, а також у березні та квітні. Воно торкнеться таких категорій населення:

пенсіонерів, що отримують мінімальну виплату, вона зросте до 2 361 гривні замість 2 093 гривень;

пенсіонерів. що отримують максимальну пенсію, їх виплати зростуть до 23 610 гривень замість 20 930 гривень;

пенсіонерів, що отримують гарантований розмір пенсії, йдеться по тих, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг 65 років. У січні їх пенсія становитиме 2 840 гривень, замість 2 680, а у квітні зросте до 3 200 гривень;

також в березні пройде масштабне осучаснення пенсій, однак остаточно формула ще не розкрита.

Однак ця новина не така радісна, як здається. За 2022, 2023 та 2024 рік ціни з урахування закладених прогнозів зросте на 52,2%. Тож лише для того, щоб наступного року підвищення пенсій компенсувало зростання цін, то мінімальна пенсія має становити 2 944 гривень, натомість пенсіонери отримають лише 2 361 гривню. і=

І тут варто зазначити, що головна стаття витрат пенсіонерів — харчові продукти. Темпи здорожчання продуктів випереджають середню інфляцію за всіма товарами та послугами. Тобто, що пенсіонер мав можливість купити таку саму кількість продуктів в супермаркеті, його пенсія повинна зрости навіть більше, ніж на показник загального рівня інфляції за три роки.

Вже в березні чи квітні в Україні підвищать пенсійні виплати за особливою формулою з використанням пенсійних балів. Однак поки деталі цього не розголошені. Відомо лише про те, що таким чином уряд намагається зробити пенсії більш справедливими, адже різниця між пенсіями тих пенсіонерів, що вийшли на пенсію понад 10 років тому та тими хто став пенсіонером недавно сягає тисячі гривень.