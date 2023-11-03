Украинцам выплатят по 5 000 долларов: условия и перечень документов

Программа поддержки рассчитана на украинцев, ведущих предпринимательскую деятельность, а именно на малый бизнес.

Чешская гуманитарная организация “Человек в беде” при финансовой поддержке американского народа объявила о новой грантовой программе для украинского малого и среднего бизнеса.

Согласно программе предоставления грантов, кандидаты могут рассчитывать на выплаты в размере пяти тысяч долларов. Предоставят денежную помощь следующим категориям предпринимателей:

физическим лицам предпринимателям, у которых не более одного наемного работника — микрогрант в размере 1000 долларов;

для предпринимателей, у которых двое и более нанятых работников — микрогрант в размере 5 000 долларов.

Чтобы оценить свои шансы на получение грантовой поддержки, претендентам предлагают ознакомиться со следующей анкетой, после чего ее можно будет подать в электронном виде.

тип организации и ее местоположение должно соответствовать требованиям гуманитарной организации;

проект соответствует одному из секторов или направлений программы;

целевая аудитория соответствует условиям конкурса;

актуальность проекта обоснована;

идея проекта четкая и понятная;

сформирована цель и задачи и ожидания результата;

учтены ограничения по количеству слов проекта;

сроки реализации проекта соответствуют срокам указанных в условиях участия;

бюджет сформирован в соответствии с бюджетом;

все документы собраны и приложены к анкете.

Сейчас немало международных организаций оказывают разного рода поддержку украинскому бизнесу. Поэтому все желающие могут принять участие в конкурсе и получить средства на развитие собственного бизнеса. Большинство программ ориентируются на малый бизнес. Таким образом международные организации пытаются помощи украинской экономике развиваться.

Напомним, что рынок труда в Украине восстанавливается, если судить по количеству объявлений на сайтах вакансий, то ситуация такая как до полномасштабного вторжения российских оккупантов. Поэтому уже в ближайшей перспективе работодатели могут столкнуться с нехваткой рабочей силы, ведь миллионы наших сограждан выехали за границу, а мужчины защищают нашу страну.