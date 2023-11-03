Українцям виплатять по 5 000 доларів: умови та перелік документів

Програма підтримки розрахована на українців, що ведуть підприємницьку діяльність, а саме на малий бізнес.

Чеська гуманітарна організація “Людина в біді” за фінансової підтримки американського народу оголосила про нову грантову програму для українського малого та середнього бізнесу.

Відповідно до програми надання грантів, кандидати можуть розраховувати на виплати у розмірі п’яти тисяч доларів. Нададуть грошову допомогу наступним категоріям підприємців:

фізичним особам підприємцям, в яких не більше одного найманого працівника — мікрогрант у розмірі 1000 доларів;

для підприємців, у яких двоє та більше найнятих працівників — мікрогрант у розмірі 5 000 доларів.

Щоб оцінити свої шанси на отримання грантової підтримки, претендентам пропонують ознайомитися з наступною анкетою, після чого її можна буде подати в електронному вигляді.

тип організації та її місце розташування повинне відповідати вимогам гуманітарної організації;

проєкт відповідає одному з секторів чи напрямів програми;

цільова аудиторія відповідає умовам конкурсу;

актуальність проєкту обґрунтована;

ідея проєкту чітка та зрозуміла;

сформована мета та завдання та очікування результату;

враховані обмеження за кількістю слів проекту;

терміни реалізації проекту відповідають термінам вказаних в умовах участі;

бюджет сформовано відповідно до бюджету;

усі документи зібрані та додані до анкети.

Наразі чимало міжнародних організацій надають різного роду підтримку українському бізнесу. Тож всі бажаючі можуть прийняти участь в конкурсі та отримати кошти на розвиток власного бізнесу. Більшість програм орієнтуються на малий бізнес. Таким чином міжнародні організації намагаються допомоги українській економіці розвиватися.

Нагадаємо, що ринок праці в Україні відновлюється, якщо судити за кількістю оголошень на сайтах вакансій, то ситуація така як до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Тож вже в найближчій перспективі роботодавці можуть зіткнутися з нестачею робочої сили, адже мільйони наших співгромадян виїхали за кордон, а чоловіки захищають нашу країну.