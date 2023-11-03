Українцям виплатять по 5 000 доларів: умови та перелік документів

Програма підтримки розрахована на українців, що ведуть підприємницьку діяльність, а саме на малий бізнес.
Чеська гуманітарна організація “Людина в біді” за фінансової підтримки американського народу оголосила про нову грантову програму для українського малого та середнього бізнесу.
Відповідно до програми надання грантів, кандидати можуть розраховувати на виплати у розмірі п’яти тисяч доларів. Нададуть грошову допомогу наступним категоріям підприємців:
- фізичним особам підприємцям, в яких не більше одного найманого працівника — мікрогрант у розмірі 1000 доларів;
- для підприємців, у яких двоє та більше найнятих працівників — мікрогрант у розмірі 5 000 доларів.
Щоб оцінити свої шанси на отримання грантової підтримки, претендентам пропонують ознайомитися з наступною анкетою, після чого її можна буде подати в електронному вигляді.
- тип організації та її місце розташування повинне відповідати вимогам гуманітарної організації;
- проєкт відповідає одному з секторів чи напрямів програми;
- цільова аудиторія відповідає умовам конкурсу;
- актуальність проєкту обґрунтована;
- ідея проєкту чітка та зрозуміла;
- сформована мета та завдання та очікування результату;
- враховані обмеження за кількістю слів проекту;
- терміни реалізації проекту відповідають термінам вказаних в умовах участі;
- бюджет сформовано відповідно до бюджету;
- усі документи зібрані та додані до анкети.
Наразі чимало міжнародних організацій надають різного роду підтримку українському бізнесу. Тож всі бажаючі можуть прийняти участь в конкурсі та отримати кошти на розвиток власного бізнесу. Більшість програм орієнтуються на малий бізнес. Таким чином міжнародні організації намагаються допомоги українській економіці розвиватися.
Нагадаємо, що ринок праці в Україні відновлюється, якщо судити за кількістю оголошень на сайтах вакансій, то ситуація така як до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Тож вже в найближчій перспективі роботодавці можуть зіткнутися з нестачею робочої сили, адже мільйони наших співгромадян виїхали за кордон, а чоловіки захищають нашу країну.
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