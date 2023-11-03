Названы шесть причин, по которым могут аннулировать отсрочку от мобилизации

В Украине идет военное положение, а значит и общая мобилизация. Под нее попадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а еще женщины определенных профессий, например медики. Конечно, исключение есть и каждый военнообязанный может получить отсрочку от службы. Например, броню от предприятия на котором от официально трудоустроен. Но это не означает, что в эти 6 месяцев (а именно на столько обычно выдается данный тип отсрочки) вы можете быть полностью спокойными. Броня может прекратить свое действие в любой момент и на это есть шесть причин.
Когда броня прекращает действие?
Отсрочка прекращает свое действие в одной из этих ситуаций:
- Срок брони истекает и ее не продлевают. Обычно предприятие имеет право подавать одно и то же лицо на продление брони, однако окончательное решение принимается в ТЦК и других уполномоченных организациях, которые и рассматривают эти запросы.
- Предприятие завершило выполнение мобилизационного задания или временно его прекратило выполнять.
- Предприятие прекратило производить товары, необходимые для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, если направление работы компании было сосредоточено именно на этом.
- Доходы компании упали, и она больше не критически важна для экономики страны или отдельного региона. Напомним, чтобы предприятие имело возможность забронировать часть своих работников, его доходы, налоги, зарплата персонала должны соответствовать определенному уровню.
- Предприятие прекратило свою деятельность.
- Лицо, имеющее отсрочку, было освобождено, и соответственно не может больше пользоваться броней, как работник учреждения, которое его оформило.
Во всех остальных случаях просто так отменять броню никто не имеет права и мобилизовывать таких мужчин тоже нельзя. Если броню продолжают, военнообязанный, как правило, получает отсрочку еще на шесть месяцев.
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