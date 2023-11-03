Названы шесть причин, по которым могут аннулировать отсрочку от мобилизации

В Украине идет военное положение, а значит и общая мобилизация. Под нее попадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а еще женщины определенных профессий, например медики. Конечно, исключение есть и каждый военнообязанный может получить отсрочку от службы. Например, броню от предприятия на котором от официально трудоустроен. Но это не означает, что в эти 6 месяцев (а именно на столько обычно выдается данный тип отсрочки) вы можете быть полностью спокойными. Броня может прекратить свое действие в любой момент и на это есть шесть причин.

Когда броня прекращает действие?

Отсрочка прекращает свое действие в одной из этих ситуаций:

Срок брони истекает и ее не продлевают. Обычно предприятие имеет право подавать одно и то же лицо на продление брони, однако окончательное решение принимается в ТЦК и других уполномоченных организациях, которые и рассматривают эти запросы. Предприятие завершило выполнение мобилизационного задания или временно его прекратило выполнять. Предприятие прекратило производить товары, необходимые для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, если направление работы компании было сосредоточено именно на этом. Доходы компании упали, и она больше не критически важна для экономики страны или отдельного региона. Напомним, чтобы предприятие имело возможность забронировать часть своих работников, его доходы, налоги, зарплата персонала должны соответствовать определенному уровню. Предприятие прекратило свою деятельность. Лицо, имеющее отсрочку, было освобождено, и соответственно не может больше пользоваться броней, как работник учреждения, которое его оформило.

Во всех остальных случаях просто так отменять броню никто не имеет права и мобилизовывать таких мужчин тоже нельзя. Если броню продолжают, военнообязанный, как правило, получает отсрочку еще на шесть месяцев.