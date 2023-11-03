Названо шість причин, через які можуть анулювати відстрочку від мобілізації

В Україні триває воєнний стан, а значить й загальна мобілізація. Під неї потрапляють всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, а ще жінки певних професій, наприклад, медики. Звісно, виключення є і кожен військовозобов’язаний може отримати відстрочку від служби. Наприклад, броню від підприємства на котрому від офіційно працевлаштований. Та це не означає, що цих 6 місяців (а саме на стільки зазвичай видається даний тип відстрочки) ви можете бути повністю спокійними. Броня може припинити свою дію у будь-який момент і на це є аж шість причин.
Коли броня припиняє дію?
Відстрочка припиняє свою дію в одній з цих ситуацій:
- Термін броні закінчується і її не продовжують. Зазвичай підприємство має право подавати одну й ту саму особу на продовження броні, однак остаточне рішення приймають в ТЦК та інших уповноважених організаціях, які й розглядають ці запити.
- Підприємство завершило виконання мобілізаційного завдання, або тимчасово його припинило виконувати.
- Підприємство припинило виготовляти товари необхідні для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань, якщо напрямок роботи компанії був зосереджений саме на цьому.
- Доходи компанії впали, і вона більше не є критично важливою для економіки країни або окремого регіону. Нагадаємо, щоб підприємство мало можливість забронювати частину своїх працівників, його доходи, податки, зарплата персоналу мають відповідати певному рівню.
- Підприємство припинило свою діяльність.
- Особа, яка має відстрочку була звільнена, й відповідно не може більше користуватися бронею, як працівник установи, яка її оформила.
В усіх інших випадках, просто так скасовувати броню ніхто немає права і мобілізовувати таких чоловіків теж не можна. Якщо броню продовжують, то військовозобов’язаний, як правило, отримує відстрочку ще на шість місяців.
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