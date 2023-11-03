Названо шість причин, через які можуть анулювати відстрочку від мобілізації

В Україні триває воєнний стан, а значить й загальна мобілізація. Під неї потрапляють всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, а ще жінки певних професій, наприклад, медики. Звісно, виключення є і кожен військовозобов’язаний може отримати відстрочку від служби. Наприклад, броню від підприємства на котрому від офіційно працевлаштований. Та це не означає, що цих 6 місяців (а саме на стільки зазвичай видається даний тип відстрочки) ви можете бути повністю спокійними. Броня може припинити свою дію у будь-який момент і на це є аж шість причин.

Коли броня припиняє дію?

Відстрочка припиняє свою дію в одній з цих ситуацій:

Термін броні закінчується і її не продовжують. Зазвичай підприємство має право подавати одну й ту саму особу на продовження броні, однак остаточне рішення приймають в ТЦК та інших уповноважених організаціях, які й розглядають ці запити. Підприємство завершило виконання мобілізаційного завдання, або тимчасово його припинило виконувати. Підприємство припинило виготовляти товари необхідні для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань, якщо напрямок роботи компанії був зосереджений саме на цьому. Доходи компанії впали, і вона більше не є критично важливою для економіки країни або окремого регіону. Нагадаємо, щоб підприємство мало можливість забронювати частину своїх працівників, його доходи, податки, зарплата персоналу мають відповідати певному рівню. Підприємство припинило свою діяльність. Особа, яка має відстрочку була звільнена, й відповідно не може більше користуватися бронею, як працівник установи, яка її оформила.

В усіх інших випадках, просто так скасовувати броню ніхто немає права і мобілізовувати таких чоловіків теж не можна. Якщо броню продовжують, то військовозобов’язаний, як правило, отримує відстрочку ще на шість місяців.