Правила пересечения украинской границы изменены: что нужно знать планируя поездку

Правила пересечения границы можно прочитать в свободном доступе в Интернете, однако из-за того, что в Украине идет война, эти правила очень часто меняют и обновляют. Вот и сейчас появилась важная информация для всех, кто планирует уезжать из Украины. Обновления коснулись только пересечения украинской границы и не касаются пересечения границ других стран.

Теперь нельзя пересекать границу с электронными документами

Многие люди при пересечении украинской границы демонстрировали пограничникам электронные документы в приложении “Дия”. Это работало длительный период времени и больше не будет актуально. Все потому, что опять же военнообязанные мужчины сделали из этого “лазейку” с целью нелегально покинуть страну. Например, так был пойман мужчина, который демонстрировал пограничникам фейковые электронные свидетельства о рождении детей. Мол, их у него трое, так что он может свободно покидать страну. Чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций было принято решение вернуть наличие бумажных документов, как обязательный пункт для пересечения украинской границы.

Некоторые документы все еще можно показать в электронном варианте

Забраковали не все без исключения документы, есть ряд таких, которые все еще можно демонстрировать в Дии. Это документы, подтверждающие инвалидность у лица, пересекающего границу. Также можно показывать электронное пенсионное удостоверение.

Что касается паспорта, то его по умолчанию нужно было иметь с собой в традиционном варианте: книжечку или ID-карту. Тот документ, который есть в Дии, предназначен исключительно для идентификации личности, но при пересечении границы этого недостаточно.

К слову, разработчики Дии уже это прокомментировали и подчеркнули, что ничего сенсационного не случилось. Мол, “Дия” изначально предназначалась для пользования в пределах страны.

“По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в “Дии” не предусмотрено и никогда не было внедрено”, — отметили в пресс-службе компании.