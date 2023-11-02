Правила перетину українського кордону змінено: що потрібно знати плануючи поїздку

Правила перетину кордону можна прочитати у вільному доступі в Інтернеті, однак через те, що в Україні триває війна, ці правила дуже часто змінюють та оновлюють. Ось і зараз, з’явилася важлива інформація для всіх, хто планує виїжджати з України. Оновлення торкнулися лише перетину українського кордону і не стосуються перетину кордонів інших країн.

Тепер не можна перетинати кордон з електронними документами

Багато людей при перетину українського кордону демонстрували прикордонникам електронні документи у додатку “Дія”. Це працювало тривалий період часу і більше не буде актуально. Все через те, що знову ж військовозобов’язані чоловіки зробили з цього “лазійку” з метою нелегально покинути країну, Наприклад, так був спійманий чоловік, який демонстрував прикордонникам фейкові електронні свідоцтва про народження дітей. Мовляв, їх у нього троє, тож він може вільно покидати країну. Щоб унеможливити повторення подібних ситуацій було прийнято рішення повернути наявність паперових документів, як обов’язковий пункт для перетину українського кордону.

Деякі документи все ще можна демонструвати в електронному варіанті

Забракували не всі без виключення документи, є й низка таких, які все ще можна демонструвати у “Дії”. Це документи, які підтверджують інвалідність в особи, яка перетинає кордон. Також можна показувати електронне пенсійне посвідчення.

Щодо паспорта, то його за замовчуванням потрібно було мати з собою у традиційному варіанті: книжечка або id-карта. Той документ, який є у “Дії” призначений виключно для ідентифікації особи, але при перетині кордону цього недостатньо.

До слова, розробники “Дії” вже це прокоментували й наголосили, що нічого сенсаційного не трапилося. Мовляв, “Дія” з самого початку призначалась для користування в межах країни.

“За законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у “Дії” не передбачений і ніколи не був упроваджений” — наголосили у пресслужбі компанії.