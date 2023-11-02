Слияние Солнца и Марса: астрологи предупреждают об очень опасном дне в ноябре

Только все перестали обсуждать сложное Лунное затмение и вообще целый коридор затмений, который произошел в октябре, как вот новая история. На этот раз будет штормить только один день, но, как говорят специалисты, он будет чрезвычайно сложным. Все потому, что в этот день произойдет слияние Солнца и планеты Марс и, мол, такое явление точно не пройдет мимо человечества. Это будет день настоящих испытаний, падений, хаотических явлений и событий, которые могут отрицательно повлиять на наше будущее.

Сакральная дата – 18 ноября

Именно 18 ноября, по мнению Тамары Глобы и многих других астрологов, станет самым настоящим испытанием для многих людей. Планеты разместятся таким образом, что будут оказывать крайне негативное влияние на наше настроение, самочувствие и действия. Люди будут испытывать неконтролируемые вспышки агрессии и совершать импульсивные поступки, о которых вскоре пожалеют.

Вот, что советуют астрологи:

18 ноября отказаться от активных действий любого характера, не принимать важные решения даже если очень хочется, и не верить своим эмоциям. По возможности ограничить общение с людьми, ведь есть большой риск ссориться с ними очень даже серьезно. Пытаться заняться чем-то, что расслабляет и доставляет удовольствие.

Так как этот день приходится на субботу, то есть прекрасная возможность действительно провести день дома или выбраться на какую-нибудь прогулку с близкими людьми.

Также, астрологи советуют не принимать близко к сердцу высказывания людей, которые будут раздаваться в этот день в ваш адрес. Вероятно, их эмоции и мысли в этот день тоже немного искривлены и не соответствуют действительности. Важно сохранять холодным разум, но не делать поспешных выводов. Сделайте паузу на несколько дней и проследите, как будут изменяться ваши эмоции и эмоции близких. К счастью, влияние планет будет активным только 18-го числа и не будет распространяться на другие дни.