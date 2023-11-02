Злиття Сонця та Марсу: астрологи попереджають про дуже небезпечний день у листопаді

Тільки но всі припинили обговорювати складне Місячне затемнення і взагалі цілий коридор затемнень, який відбувся у жовтні, як от нова історія. Цього разу штормитиме лише один день, але як кажуть фахівці — він буде надзвичайно складним. Все через те, що в цей день відбудеться злиття Сонця та планети Марс і мовляв таке явище точно не пройде повз людства. Це буде день справжніх випробовувань, падінь, хаотичних явищ та подій, які можуть вкрай негативно вплинути на наше майбутнє.

Сакральна дата — 18 листопада

Саме 18 листопада на думку Тамари Глоби та багатьох інших астрологів стане справжнісіньким випробовуванням для багатьох людей. Планети розташуються таким чином, що будуть мати вкрай негативний вплив на наш настрій, самопочуття та дії. Люди відчуватимуть неконтрольовані спалахи агресії та робитимуть імпульсивні вчинки про котрі невдовзі ж пошкодують.

Ось, що радять астрологи:

18 листопада відмовитись від активних дій будь-якого характеру, не приймати важливих рішень навіть якщо дуже сильно хочеться, та не вірити своїм емоціям. По можливості обмежити спілкування з людьми, адже є великий ризик посваритися з ними дуже навіть серйозно. Намагатися зайнятися чимось, що розслабляє та приносить задоволення.

Через те, що цей день припадає на суботу, то є чудова можливість дійсно провести день вдома, чи вибратись на якусь прогулянку з близькими людьми.

Також, астрологи радять не брати близько до серця висловлювання людей, які лунатимуть в цей день у вашу адресу. Ймовірно їхні емоції та думки в цей день теж трохи скривлені й не відповідають дійсності. Важливо зберігати холодним розум, та не робити поспішних висновків. Зробіть паузу на кілька днів і прослідкуйте, як змінюватимуться ваші емоції та емоції близьких. На щастя вплив планет буде активним лише 18-го числа та не поширюватиметься на інші дні.