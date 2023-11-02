Штормить будет не по детски: эксперты предупреждают о мощной и затяжной магнитной буре

Почти каждый месяц Землю накрывают магнитные бури. Это вспышки на Солнце, провоцирующие геомагнитные колебания вокруг земного шара. Все бы ничего, но это явление очень негативно влияет на наше самочувствие. Страдает как физическое здоровье, так и ментальное. Некоторые сталкиваются с обострением хронических заболеваний. Другие просто впадают во временную апатию, страдают бессонницей и рядом других негативных симптомов. Когда будет штормить в ноябре? Эксперты уже поделились графиком.

В ноябре будет сразу несколько магнитных бурь

Первая магнитная буря уже происходила 1 числа, однако она была не слишком ощутима. Буря подобной интенсивности будет происходить и 9 ноября, и ее тоже могут не все почувствовать, по крайней мере, те, кто не метеозависим.

А вот первая действительно мощная, а именно пятибалльная магнитная буря произойдет 13-14-15 ноября. В эти дни специалисты советуют усиленно заботиться о собственном здоровье.

Что касается второй половины месяца, то прогноз еще не полностью достоверен. Эксперты говорят, что более точные данные будут ближе к середине ноября. Но то, что геомагнитные колебания будут еще в последний месяц осени — сомнения нет.

Что советуют врачи в этот период?

Следовать рекомендациям специалистов особенно тщательно нужно пожилым людям, тем у кого есть хронические заболевания и беременным женщинам. Это самые уязвимые категории населения. Шутить с этим нельзя, ведь согласно научным исследованиям именно в период магнитных бурь в больницы чаще привозят пациентов с сердечной недостаточностью, с критически высоким или наоборот низким давлением, с инсультами и даже инфарктами.

Итак, если вам не очень хорошо во время геомагнитных колебаний старайтесь отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и кофе. Не занимайтесь физическими нагрузками и максимально избегайте стрессовых ситуаций. Больше отдыхайте, делайте то, что приносит положительные эмоции, имейте под рукой все необходимые лекарства, особенно если есть проблемы с сердцем и сосудами. Пейте много воды и проводите время на открытом воздухе.