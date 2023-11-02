Штормитиме не по дитячому: експерти попереджають про потужну та затяжну магнітну бурю

Майже щомісяця Землю накривають магнітні бурі. Це спалахи на Сонці, які провокують геомагнітні коливання навколо земного шару. Все б нічого, але це явище дуже негативно впливає на наше самопочуття. Страждає як фізичне здоров’я, так і ментальне. Дехто стикається із загостренням хронічних захворювань. Інші просто впадають у тимчасову апатію, страждають від безсоння та ряду інших негативних симптомів. Коли штормитиме у листопаді? Експерти вже поділилися графіком.

У листопаді буде відразу кілька магнітних бур

Перша магнітна буря вже відбувалася 1 числа, однак вона була не надто відчутною. Буря подібної інтенсивності відбуватиметься й 9 листопада, і її теж можуть не відчути, принаймні ті, хто не є метеозалежними.

А от, перша дійсно потужна, а саме п’ятибальна магнітна буря трапиться 13-14-15 листопада. У ці дні, фахівці радять посилено дбати про власне здоров’я.

Стосовно другої половини місяця, то прогноз ще не є повністю достовірним. Експерти кажуть, що більш точні дані будуть ближче до середини листопада. Але те, що геомагнітні коливання ще траплятимуться в останній місяць осені — сумніву немає.

Що рекомендують лікарі в цей період?

Дотримуватись рекомендацій спеціалістів особливо ретельно потрібно людям похилого віку, тим в кого є хронічні захворювання та вагітним жінкам. Це найвразливіші категорії населення. Жартувати з цим не можна, адже згідно з науковими дослідженнями, саме в період магнітних бур до лікарень частіше привозять пацієнтів з серцевою недостатністю, з критично високим або навпаки низьким тиском, з інсультами та навіть інфарктами.

Отож, якщо вам не дуже добре під час геомагнітних коливань намагайтесь відмовитись від важкої їжі, алкоголю та кави. Не займайтесь фізичними навантаженнями та максимально уникайте стресових ситуацій. Побільше відпочивайте, робіть те, що приносить позитивні емоції, майте під рукою всі необхідні ліки, особливо якщо є проблеми з серцем та судинами. Пийте багато води та проводьте час на свіжому повітрі.