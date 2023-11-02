Сценарій війни повністю змінено: астролог озвучив прогноз стосовно подальшого розвитку подій

Довкола повномасштабного вторгнення гуляє безліч інформації. Війну обговорюють як кваліфіковані воєнні експерти, так і фахівці інших галузей, наприклад, астрологи, тарологи, ворожбити тощо. Інколи їхні прогнози бувають дуже влучними, тож люди частенько читають новий такий прогноз з надією побачити там нарешті дату закінчення війни. Однак, астролог Дмитро Уранус має невтішні новини. Чоловік каже, що Україна пішла за зовсім іншим сценарієм ніж він очікував. І цей сценарій один з найважчих.

Уранус проаналізував ситуацію на фронті та згадав свої минулі прогнози

“У серпні я попереджав про кризу цієї осені. 10 жовтня армія Росії почала масований наступ на Авдіївку. За 2 дні до переходу Марса до Скорпіона (12 жовтня). Скорпіон ворожий знак для України-Тільця. І бог війни Марс, перебуваючи в Скорпіоні до 24 листопада, як би благоволить ворогам та противникам України. Можна сказати, що цей прогноз реалізувався“, – написав астролог.

Також, астролог наголосив, що ЗСУ на жаль мають великі шанси втратити Авдіївку. А ще, на фронті є нова місцевість, де російська армія почала посилений наступ.

“ЗСУ потрібно переходити в оборону і триматися щосили, кінцю листопада на цьому напрямку противник почне видихатися. Утримання Авдіївки необхідно політично і стратегічно. Путін планує увійти до передвиборчої кампанії переможцем у цій битві. Він поставив на кін свої останні стратегічні резерви і свій авторитет. Тому, не можна допустити сценарію здачі Авдіївки”, – зазначає Уранус.

Наразі українці відчуватимуть розчарованість та емоційний занепад

Астролог стверджує, що вже зараз в Уряді та ЗСУ зрозуміли, що недооцінили ворога. На фронті буде доволі складно, а серед населення гулятиме песимістичний настрій.

“На жаль, Україна пішла за найскладнішим і найдовшим сценарієм ведення війни. Дива не трапилося, військова наука бере своє, показуючи всім нам, що успішний наземний наступ може бути лише за умови масованого застосування авіації та далекобійних ракет“, – написав Уранус.

Підсумував Уранус тим, що наразі Україні бажано трішки реальніше оцінити свої ресурси та намагатися всіма силами їх відновлювати. А ще зосередитись на лівому березі Дніпра, де нещодавно ЗСУ робили першу висадку. Мовляв, цей напрямок є найбільш перспективним.