Украинцам рассказали как законно платить за газ меньше, чем на счетчике 

Украинцы, которые являются абонентами Нафтогаза, могут получить скидку на газ и уменьшить любую сумму в платежке на 1%. Для этого достаточно вовремя платить за голубое топливо.

Об этом рассказали в Нафтогазе. Там объясняют:

скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании до 15 числа каждого месяца;

скидку будет автоматически в следующем расчетном месяце.

В Нафтогазе напомнили, что оплачивать за потребленный газ лучше вовремя. Каждая оплаченная гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги, которые так нужны для поддержки экономики нашей страны.

Сколько нужно платить

На сегодня клиенты Нафтогаза платят за газ 7,96 гривен за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (социальная норма на три человека, если из газовых приборов только плита) за октябрь придется заплатить 78,8 гривен

Однако стоит учитывать, что дополнительно нужно платить за доставку газа. Ее стоимость разная в зависимости от региона.

Тарифы могут повысить

Не исключено, что после зимы тарифы на газ могут пересмотреть. Как пояснили в Нафтогазе, международные партнеры ожидают от Украины проведения определенных реформ, одна из них установление рыночных цен на коммуналку.

Дело в том, что сейчас из-за регулируемой цены на газ государство доплачивает из бюджета за каждого потребителя. Это вредит самой Украине.

Как утверждает глава Нафтогаза Алексей Чернышов, в компании осознают, что во время войны и этой зимой в Украине должны остаться те цены на газ, которые есть сейчас. Что касается следующих периодов, то в Нафтогазе будут готовиться к разным сценариям. Однако с большой вероятностью уже этой весной тарифы на газ вырастут, как и тарифы на электричество. В правительстве обещают предоставлять субсидии всем кто в этом нуждается.