Як зберегти ковбасні вироби свіжими якомога довше: корисні лайфхаки

Доволі часто купуючи ковбасу ми не встигаємо її з’їсти за один два дні й доводиться продукт викидати. Все через те, що ковбаса засихає, або й зовсім починає підозріло пахнути. Фахівці кажуть, що це відбувається не через неякісний продукт, а через неправильне його зберігання. Мовляв, колись, коли наші бабусі чи навіть мами закуповували продукти до святкових застіль, то точно не купували все за день до застілля. І нічого не псувалося. Ось, яких правил потрібно дотримуватись, щоб ковбасні вироби довго залишалися свіжими.

Кілька порад, яких варто дотриматись

Щоб ковбаса довше залишалася свіжою, для неї потрібно створити оптимальні умови. Наприклад:

Перед зберіганням обмотати ковбасу у фольгу або харчовий папір. Перед тим, як помістити ковбасу в фольгу, ту частину, яка ще у плівці чи шкурці потрібно змастити олією, а ту, що вже без шкурки — лимонним соком. В жодному разі не зберігайте ковбасну продукцію у поліетиленових пакетах. Тобто, от купили ви її в магазині, вам загорнули її в п акет і ви разом з ним її помістили в холодильник. Така ковбаса зіпсується найшвидше.

Також, ковбаса швидко зіпсується, якщо її взагалі нічим не обгортати. Вона просто засохне і втратить свій первинний колір та смак.

Також, якщо ви купили велику палку ковбаси, яку не зможете з’їсти за кілька днів, поділіть її на частини, та зберігайте у вакуумних контейнерах, або навіть помістіть у морозильну камеру. Залиште у холодильнику лише той шматок, який зможете подужати протягом наступних пари днів.

Також, експерти порадили, як правильно вибирати ковбасу. Найперше потрібно звертати увагу на склад. Чим менше у ньому компонентів, тим краще. А той компонент, який зазначений першим у списку є у складі у найбільшій кількості.