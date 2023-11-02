Українцям розповіли як законно платити за газ менше, ніж на лічильнику 

Українці, які є абонентами Нафтогазу, можуть отримати знижку на газ та зменшити будь-яку суму в платіжці на 1%. Для цього достатньо вчасно сплачувати за блакитне паливо.

Про це розповіли в Нафтогазі. Там пояснюють:

знижку отримають ті споживачі, які сплатять рахунок за допомогою онлайн-сервісу компанії до 15 числа кожного місяця;

знижку буде автоматично в наступному розрахунковому місяці.

В Нафтогазі нагадали, що оплачувати за спожитий газ краще вчасно. Кожна оплачена гривня — це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки, які так потрібні для підтримки економіки нашої країни.

Скільки потрібно платити

На сьогодні клієнти Нафтогазу платять за газ 7,96 гривень за кубометр. Тобто при споживанні 9,9 кубометра (соціальна норма на три людини, якщо з газових приладів лише плита) за жовтень доведеться сплатити 78,8 гривень

Однак варто враховувати, що додатково потрібно платити за доставку газу. Її вартість різна залежно від регіону.

Тарифи можуть підвищити

Не виключено, що після зими тарифи на газ можуть переглянути. Як пояснили в Нафтогазі, міжнародні партнери очікують від України проведення певних реформ, одна з них встановлення ринкових цін на комуналку.

Річ у тім, що зараз через регульовану ціну на газу держава доплачує з бюджету за кожного споживача. Це шкодить самій Україні.

Як стверджує глава Нафтогазу Олексій Чернишов, в компанії усвідомлюють, що під час війни та цієї зими в Україні повинні залишитися ті ціни на газ, які є зараз. Що стосується наступних періодів, то в Нафтогазі будуть готуватися до різних сценаріїв. Однак з великою ймовірністю вже цієї весни тарифи на газ зростуть, як і тарифи на електрику. В уряді обіцяють надавати субсидії всім хто цього потребує.