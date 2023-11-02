Трем знакам Зодиака не позавидуешь: они потеряют любовь

Долгосрочные счастливые отношения требуют преданности и усилий обоих партнеров, стремясь сохранить полноценные отношения, мы иногда делаем то, что в наших силах, но чувствуете, что этого не хватает.

Одна иногда ситуация становится критической, обиды накапливаются, и кажется, уже ничто не сможет вернуть прошлое. Астрологи убеждены, что в ноябре некоторые знаки зодиака могут столкнуться с проблемами в отношениях. Эти вызовы могут стать последней каплей. Читайте дальше, чтобы узнать, каким трем знакам готовиться к вызовам.

Дева

Вероятно вы находитесь в сложных отношениях. Кроме любви и заботы в ваших отношениях есть постоянная критика, обиды и манипуляции.

Периодически вы будете чувствовать потребность контролировать других, как будто вы обладаете особой силой и лучше других понимаете, что происходит вокруг вас. Если вы хотите избежать краха, пора сделать шаг назад и успокоиться. Вы или ваш партнер можете ассоциировать крик с неприкрытой агрессией. Пора перестать давать указания и начать слушать. Найдите время, чтобы отпустить все и пересмотреть ситуацию. Вам обоим нужно создать пространство для честной оценки своих эмоций.

Близнецы

Вы переживаете время тяжелых испытаний. Однако вам нужно подумать, возможно страх мешает вам выйти из привычной зоны комфорта. Возможно, вы сознательно решите оставаться в этой монотонной рутине для того, чтобы избежать неприятных последствий.

Сейчас важно принять правду. Выбор в ваших руках. Вы можете либо проснуться или принять вызов, либо вы можете продолжать погружаться в себя. Ваши отношения достигли точки, когда радость и романтика кажутся далекими мечтами.

Овен

Вы смелые, веселые и авантюрные от природы, однако в делах любви очень наивны. Кажется что все вокруг видят и понимают, что в вашей жизни что-то не так. Все кроме вас. Пора присмотреться и принять любимого человека таким каким он есть на самом деле.

Под этим влиянием вы поймете, что партнер может не соответствовать вашим ожиданиям. Несмотря на вашу наивность, вы можете распознать ложь. Непростая реальность заставит вас взять ответственность на себя, и вероятно, отдалиться от партнера.