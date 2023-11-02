Трьом знакам Зодіаку не позаздриш: вони втратять кохання

Довгострокові щасливі стосунки вимагають відданості та зусиль обох партнерів. прагнучи зберегти повноцінні стосунки, ми іноді робимо те, що в наших силах, але відчуваєте, що цього не вистачає.

Одна іноді ситуація стає критичною, образи накопичуються, і здається, вже ніщо не зможе повернути минуле. Астрологи переконані, що в листопаді деякі знаки зодіаку можуть зіткнутися з проблемами в стосунках. Ці виклики можуть стати останньою краплею. Читайте далі, щоб дізнатися, яким трьом знакам готуватися до викликів.

Діва

Ймовірно ви перебуваєте у складних стосунках. Крім любові та турботи у ваших стосунках є постійна критика, образи та маніпуляції.

Періодично ви будете відчувати потребу контролювати інших, начебто ви володієте особливою силою та краще інших розумієте, що відбувається навколо вас. Якщо ви бажаєте уникнути краху, пора зробити крок назад та заспокоїтися. Ви або ваш партнер можете асоціювати крик з неприкритою агресією. Пора перестати давати вказівки та почати слухати. Знайдіть час, щоб відпустити все та переглянути ситуацію. Вам обом потрібно створити простір для чесної оцінки своїх емоцій.

Близнюки

Ви переживаєте час важких випробувань. Однак вам потрібно подумати, можливо страх заважає вам вийти зі звичної зони комфорту. Можливо, ви свідомо вирішите залишатися в цій монотонній рутині для того, щоб уникнути неприємних наслідків.

Зараз важливо прийняти правду. Вибір у ваших руках. Ви можете або прокинутися або прийняти виклик, або ви можете продовжувати занурюватися у себе. Ваші стосунки досягли точки, коли радість та романтика здаються далекими мріями.

Овен

Ви сміливі, веселі та авантюрні від природи, однак у справах любові дуже наївні. Здається що всі навколо бачать та розуміють, що у вашому житті щось не так. Всі крім вас. Пора придивитися та прийняти кохану людини такою якою вона є насправді.

Під цим впливом ви зрозумієте, що партнер може не відповідати вашим очікуванням. Попри вашу наївність, ви можете розпізнати брехню. Непроста реальність змусить вас взяти відповідальність на себе, і ймовірно, віддалитися від партнера.