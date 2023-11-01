ПриватБанк ограничил важную услугу только для владельцев iPhone

ПриватБанк запустил для предпринимателей новый сервис. Новая функция будет доступна пользователям iPhone. Речь идет о технологии бесконтактного приема платежей Tap to Pay уже доступна клиентам банка.

31 октября государственный банк Украины – ПриватБанк сообщил о запуске еще одного полезного сервиса для своих клиентов, являющихся предпринимателями.

ПриватБанк сообщил о запуске технологии бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone. Предприниматели, которые являются клиентами банка, получат возможность принимать бесконтактные платежи, используя смартфон на базе операционной системы iOS и приложение Terminal iOS. В таком случае уже не нужно будет устанавливать POS терминал или другое дополнительное оборудование.

С помощью сервиса Tap to Pay продавцы смогут принимать бесконтактные платежи с кредитных или дебетовых карт, Appe Pay и других цифровых кошельков. Клиенты банка могут начать пользоваться Tap to Pay на своем Айфоне в приложении Терминал iOS в несколько кликов. Для этого приложение нужно скачать из Apple App Store на iPhone XS или более новую версию Айфона.

Напомним что в Apple представил новый сервис для Айфонов под названием Tap to Pay еще в феврале 2022 года. Компания работала над этой функцией с 2020 года. В Украине новая функция стала доступна лишь на днях. ПриватБанк первым в Украине запустил Tap to Pay на iPhone.

Напомним, что в последнее время украинцы жалуются на блокировку счетов со стороны ПриватБанка. Один из клиентов предоставил банку не все документы для подтверждения операции из-за недостатка полей в форме в приложении Приват24. В результате банк заблокировал его счет, все карты и деньги и не желает идти навстречу даже во время личного визита клиента в отделение с документами, подтверждающими совершенные операции.