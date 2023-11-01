ПриватБанк обмежив важливу послугу лише для власників iPhone

ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс. Нова функція буде доступна користувачам iPhone. Мова йде про технологію безконтактного прийому платежів Tap to Pay вже доступна клієнтам банку.

31 жовтня державний банк України – ПриватБанку повідомив про запуск ще одного корисного сервісу для своїх клієнтів, що є підприємцями.

ПриватБанк повідомив про запуск технології безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone. Підприємці які є клієнтами банку, отримають можливість приймати безконтактні платежі, використовуючи смартфон на базі операційної системи iOS та додаток Terminal iOS. В такому разі вже не потрібно буде встановлювати POS термінал чи інше додаткове обладнання.

За допомогою сервісу Tap to Pay продавці зможуть приймати безконтактні платежі з кредитних чи дебетових карток, Appe Pay та інших цифрових гаманців. Клієнти банку можуть почати користуватися Tap to Pay на своєму Айфоні в додатку Термінал iOS в кілька кліків. Для цього додаток потрібно завантажити з Apple App Store на iPhone XS або більш нову версію Айфона.

Нагадаємо що в Apple представив новий сервіс для Айфонів під назвою Tap to Pay ще в лютому 2022 року. Компанія працювала над цією функцією з 2020 року. В Україні нова функція стала доступна лиш днями. ПриватБанк першим в Україні запустив Tap to Pay на iPhone.

Нагадаємо що останнім часом українців скаржаться на блокування рахунків з боку ПриватБанку. Один з клієнтів надав банку не всі документи для підтвердження операції через нестачу полів в формі у додатку Приват24. В результаті банк заблокував його рахунок, всі картки та гроші і не бажає йти назустріч навіть під час особистого візиту клієнта до відділення з документами, які підтверджують здійснені операції.