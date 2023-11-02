Как сохранить колбасные изделия свежими как можно дольше: полезные лайфхаки

Довольно часто покупая колбасу, мы не успеваем ее съесть за один два дня и приходится продукт выбрасывать. Все потому, что колбаса засыхает, или и вовсе начинает подозрительно пахнуть. Специалисты говорят, что это происходит не из-за некачественного продукта, а из-за неправильного его хранения. Мол, когда-то, когда наши бабушки или даже мамы закупали продукты к праздничным застольям, то точно не покупали все за день до застолья. И ничего не портилось. Вот какие правила нужно соблюдать, чтобы колбасные изделия долго оставались свежими.

Несколько советов, которых следует придерживаться

Чтобы колбаса подольше оставалась свежей, для нее нужно создать оптимальные условия. К примеру:

Перед хранением обмотайте колбасу в фольгу или пищевую бумагу. Перед тем, как поместить колбасу в фольгу, ту часть, которую еще в пленке или шкурке нужно смазать маслом, а уже без шкурки — лимонным соком. Ни в коем случае не храните колбасную продукцию в полиэтиленовых пакетах. То есть вот купили вы ее в магазине, вам завернули в пакет, и вы вместе с ним поместили колбасу в холодильник. Такая колбаса испортится быстрее всего.

Также колбаса быстро испортится, если ее вообще ничем не обертывать. Она просто засохнет и потеряет свой первоначальный цвет и вкус.

Также, если вы купили большую палку колбасы, которую не сможете съесть за несколько дней, поделите ее на части и храните в вакуумных контейнерах, или даже поместите в морозильную камеру. Оставьте в холодильнике только тот кусок, который сможете осилить в течение нескольких дней.

Также эксперты посоветовали, как правильно выбирать колбасу. В первую очередь нужно обращать внимание на состав. Чем меньше в нем компонентов, тем лучше. А тот компонент, который указан первым в списке, есть в составе в наибольшем количестве.