Украинцам блокируют счета в ПриватБанке, если пропустить это сообщение

За отсутствие ответа в ПриватБанке блокируют счет.

Украинец в ответ на просьбу в Приват24 прикрепить документы о своей деятельности предоставил лишь часть документов. Предоставить полный ответ от не смог, поскольку прикрепить документ дважды от не смог. В результате, банк заблокировал все его счета.

Как рассказал клиент банка в своей жалобе на специализированном форуме Минфин в августе 2023 года он открыл в ПриватБанке счет ФЛП. В сентябре месяце в приложении Приват24 для бизнеса было оповещение о необходимости предоставить документы по осуществлению деятельности. Мужчина прикрепил скан-копии договора и акта в приложении Приват24. При этом подкрепить еще несколько договоров и актов он не смог, ведь такой возможности в приложении не было.

В результате у клиента заблокировали все карты. Банк разорвал деловые отношения с ним как с ФОПом и как с физлицом.

Клиент жалуется, что несмотря на все его аргументы, о том, что ему не сообщали о необходимости предоставить дополнительные документы. Также не изменило решения банка и то, что он лично пришел в отделение и предоставил документы о деятельности ФЛП.

В Привате заявили, что в своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

В ПриватБанке сообщают, что обслуживание в банке ограничено. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевести остаток в другой банк Дополнительно клиенту будет направлен официальный ответ по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10, 1 тысячи гривен. В иске клиент банка заявил, что он нигде не ставил свою подпись относительно условий использования кредитного лимита, поэтому убежден, что ставка в 3,5% незаконна. Это своего рода прецедентное решение.