Актуальні тарифи на газ та електроенергію з 1 листопада: до чого готуватися 

В Україні з 1 листопада тарифи на електроенергію та газ не зміниться. При цьому за електрику доведеться платити більше, з урахуванням тарифу влітку наступного року.

В листопаді українців чекає розпал опалювального сезону.

Також в цей період експерти очікують активізацію атак російських окупантів на українську енергосистему. А от чи будуть відключення та скільки вони триватимуть поки невідомо. Найгірший сценарій — ситуація буде настільки складною, що енергетикам доведеться використовувати затверджені графіки відключення.

Графіки оприлюднені на сайтах постачальників електроенергії. В деяких випадках електроенергії може не бути протягом семи годин підряд. Однак такі графіки використовуватимуть лише при збігу одразу кількох негативних обставин — пошкоджені об’єкти генерації систем розподілу, відсутності можливості швидко відремонтувати та відновити обладнання.

Вартість опалення, електроенергії та газу в листопаді не зміниться. Однак порівняно з листопадом 2022 року українцям доведеться платити більше як мінімум за електрику. Так, минулого року тариф на 1 кВт-год споживання до 250 кВт на місяць складав 1,44 гривні, при споживанні понад 250 кВт — 1, 68 гривень.

Для прикладу, якщо в листопаді 2022 року ви споживали 249 кВт-год, то за це доводилося платити 358,56 гривень. А в листопаді 2023 року за той же обсяг доведеться платити 657,36 гривень. Для тих сімей, які оформили субсидію, здорожчання буде повністю компенсоване збільшення розміру виплати.

Тариф на газ в Україні діє до травня 2024 року. В Нафтогазі, послугами якого користуються 98% українців, діє ціна 7,96 гривень за кубометр. А вже з травня наступного року ціна газу може зрости. Попри обіцянки уряду не підвищувати ціни на газ та тепло під час дії воєнного стану, вже цієї вести цифри в платіжках можуть суттєво зрости, адже підвищення тарифів до ринкового — це одна з вимог на шляху до вступу в ЄС.