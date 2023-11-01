Українцям блокують рахунки в ПриватБанку, якщо пропустити це повідомлення

За відсутність відповіді в ПриватБанку блокують рахунок.

Українець у відповідь на прохання в Приват24 прикріпити документи про свою діяльність надав лише частину документів. Надати повну відповідь від не зміг, оскільки прикріпити документ двічі від не зміг. В результаті, банк заблокував всі його рахунки.

Як розповів клієнт банку у своїй скарзі на спеціалізованому форумі Мінфін в серпні 2023 року він відкрив в ПриватБанку рахунок ФОП. У вересні місяці в додатку Приват24 для бізнесу було сповіщення про необхідність надати документи зі здійснення діяльності. Чоловік прикріпив скан-копії договору та акту в додатку Приват24. При цьому підкріпити ще кілька договорів та актів він не змін, адже такої можливості в додатку не було.

В результаті у клієнта заблокували всі картки. Банк розірвав ділові стосунки з ним як з ФОПом і як з фізособою.

Клієнт скаржиться, що попри всі його аргументи, про те, що йому не повідомляли про необхідність надати додаткові документи. Також не змінило рішення банку і те, що він особисто прийшов у відділення та надав документи про діяльність ФОП.

В Приваті заявили, що у своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно правовими актами Національного банку України.

В ПриватБанку повідомляють, що обслуговування в банку обмежене. При розірванні ділових стосунків клієнту надається можливість перевести залишок в інший банк Додатково клієнту буде направлено офіційну відповідь з даного питання.

Раніше повідомлялося, що Дніпровський суд Києва 29 вересня 2023 року прийняв рішення зобов’язати ПриватБанк повернути клієнту 10, 1 тисячі гривень. В позові клієнт банку заявив. що він ніде не ставив свій підпис щодо умов використання кредитного ліміту, тому переконаний, що ставка в 3,5% незаконна. Це свого роду прецедентне рішення.