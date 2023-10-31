Украинским женщинам выплатят денежную помощь: какую сумму можно получить и как подать заявку

Украинкам, которые пострадали от войны, выплатят денежную помощь. Об этом сообщили в Международном женском фонде.

После согласования заявки и подписания договора, фонд предоставит специальную платежную карточку, которую можно будет использовать для оплаты определенных товаров. Фонд отдельно предоставляет перечень товаров, которые можно приобрести за средства с карты.

Пострадавшим от войны украинкам будут выплачивать денежную помощь от международного женского фонда Mama Moya.

О такой возможности сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий и на официальных ресурсах благотворительного фонда Mama Moya.

Известно, что подать запрос на благотворительную помощь могут далеко не все украинки, а только четыре категории женщин:

женщины, чье жилье было повреждено или разрушено из-за вторжения российских оккупантов на территорию Украины;

женщины, чей муж, отец, мать, сын или дочь проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, сила территориальной обороны и добровольческих формированиях в зоне проведения боевых действий;

женщины, мужья и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;

женщины, мужья и/или дети и/или/родители, которых были объявлены пропавшими без вести или погибли в результате войны.

Для участия в программе помощи, нужно пройти регистрацию по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSescU9zJBYQ5q1zEoDurq8q-L4bdU6bjUoF4D9M4S6q3XGW8A/viewform.

После того как представители фонда проверять заявку и с женщиной будет подписан договор фонд предоставит специальную платежную карточку. Ее можно будет использовать для того, чтобы рассчитаться за определенные товары. Перечень товаров также определяется международным женским фондом Mama Moya.

Обратите внимание, для получения помощи от фонда нужно иметь счет в ПриватБанке. Относительно суммы денежной помощи, то пока ее не называют. Однако средства нельзя будет потратить на что угодно, только на определенные товары, которые в фонде считают необходимыми.