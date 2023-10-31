Українським жінкам виплатять грошову допомогу: яку суму можна отримати та як подати заявку

Українкам, які постраждали від війни, виплатять грошову допомогу. Про це повідомили в Міжнародному жіночому фонді.

Після погодження заявки та підписання договору, фонд надасть спеціальну платіжну картку, яку можна буде використовувати для оплати певних товарів. Фонд окремо надає перелік товарів, які можна придбати за кошти з картки.

Постраждалим від війни українкам будуть виплачувати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду Mama Moya.

Про таку можливість повідомили в Міністерств з реінтеграції тимчасово окупованих територій та на офіційних ресурсах благодійного фонду Mama Moya.

Відомо, що подати запит на благодійну допомогу можуть далеко не всі українки, а лише чотири категорії:

жінки, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через вторгнення російських окупантів на територію України;

жінки, чий чоловік, батько, матір, син або донька проходять службу в лавах Збройних сил України, сила територіальної оборони та добровольчих формуваннях в зоні проведення бойових дій;

жінки, чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;

жінки, чоловіки та/або діти та або/батьки, яких були оголошені зниклими безвісти або загинули в результаті війни.

Для участі в програмі допомоги, потрібно пройти реєстрацію за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSescU9zJBYQ5q1zEoDurq8q-L4bdU6bjUoF4D9M4S6q3XGW8A/viewform.

Після того, як представники фонду перевіряти заявку і з жінкою буде підписаний договір фонд надасть спеціальну платіжну картку. Її можна буде використовувати для того, щоб розрахуватися за певні товари. Перелік товарів також визначається міжнародним жіночим фондом Mama Moya.

Зверніть увагу, для отримання допомоги від фонду потрібно мати рахунок в ПриватБанку. Щодо суми грошової допомоги, то поки її не називають. Однак кошти не можна буде витратити на що завгодно, лише на певні товари, які у фонді вважають необхідними.