Украинцев массово штрафуют на 85 000 гривен: что нельзя делать?

Уже давно и активно средства массовой информации пишут о финансовом мониторинге. Его цель – вывести из тени те доходы, которые украинцы не облагают налогом. А это миллионы гривен, что скрывают разнообразные продавцы товаров через Интернет, фрилансеры, то есть люди, которые что-то продают, предоставляют какие-то платные услуги и при этом не регистрируются как ФЛП. Таким уже начали выписывать штрафы в размере 85 000 гривен и больше. Известно о многих случаях, и их количество будет только увеличиваться.

О фиксации таких правонарушений сообщила Налоговая служба

“Территориальными органами ГНС в течение сентября – октября 2023 установлены многочисленные случаи осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации и факты реализации товаров интернет-магазинами без применения РРО/ПРРО“, — указывается на сайте ГНС.

Следовательно, известно, что уже оштрафован интернет-магазин техники Apple, который продавал ее не предоставляя при этом расчетных документов. Также оштрафовали магазин, через платформу Пром продававший косметику, а платежи принимал через сервис LiqPay не выдавая при этом чеки. В Хмельницкой области оштрафовали сразу 8 предпринимателей, которые продавали через разные площадки разнообразную продукцию и просто получали деньги на разные банковские карты.

Подобные случаи уже зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской и многих других областях.

“На сегодняшний день социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки стали бизнес-платформами с мощными маркетинговыми инструментами, которыми пользуются граждане для дистанционной продажи товаров или предоставления услуг. ДПС на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ информации, размещенной на доступных сайтах, интернет-площадках, платформах и устанавливаются факты систематического осуществления интернет-торговли гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как субъекта хозяйствования и без фискализации расчетов”, — добавляют в НСУ.

Поэтому предпринимателям или лицам, которые себя такими не считают, но все равно постоянно что-то продают или предоставляют какие-то платные услуги, стоит задуматься над легализацией собственной деятельности.