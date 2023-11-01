Українців масово штрафують на 85 000 гривень: чого не можна робити?

Вже доволі давно і активно засоби масової інформації пишуть про фінансовий моніторинг. Його мета вивести з тіні ті доходи, які українці не оподатковують. А це мільйони гривень, які приховують різноманітні продавці товарів через Інтернет, фрілансери, тобто люди, які щось продають, надають якісь платні послуги й при цьому не реєструються як ФОП. Таким вже почали виписувати штрафи у розмірі 85 000 гривень і більше. Відомо про багато випадків, і їх кількість лише збільшуватиметься.

Про фіксацію таких правопорушень повідомила Податкова служба

“Територіальними органами ДПС протягом вересня – жовтня 2023 року встановлено численні випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації та факти реалізації товарів інтернет-магазинами без застосування РРО/ПРРО”, – вказується на сайті ПСУ.

Відтак, відомо, що вже оштрафували інтернет-магазин техніки Apple, який продавав її не надаючи при цьому розрахункових документів. Також оштрафували магазин, який через платформу Пром продавав косметику, а платежі приймав через сервіс LiqPay не видаючи при цьому чеки. У Хмельницькій області оштрафували відразу 8 підприємців, які продавали через різні майданчики різноманітну продукцію і просто отримували гроші на різні банківські картки.

Подібні випадки вже зафіксовані й у Дніпропетровській, Житомирській та багатьох інших областях.

“На сьогодні соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет-майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг. ДПС на постійній основі здійснюється моніторинг та аналіз інформації, розміщеної на доступних сайтах, інтернет-майданчиках, платформах та встановлюються факти щодо систематичного здійснення інтернет-торгівлі громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкта господарювання та без фіскалізації розрахунків”, – додають у ПСУ.

Тож підприємцям, чи особам, які себе такими не вважають, але все одно постійно щось продають чи надають якісь платні послуги, варто задуматись над легалізацією власної діяльності.