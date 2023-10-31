Сразу 20 градусов мороза: ноябрь удивит украинцев резким перепадом температуры

Ноябрь начался с достаточно комфортной температуры. Да и вообще последние несколько дней октября были очень даже теплыми. Синоптики говорят, что немного погреться украинцы смогут еще примерно две недели, ведь затем температура воздуха резко опустится вниз. И вместо тех +15, которые мы сейчас наблюдаем на столбиках, будет максимум +1, а ночью и вовсе до -20. По крайней мере, такой прогноз есть на вторую половину ноября для восточной части Украины.

Какая погода будет наблюдаться на остальных территориях?

На остальной территории погода будет тоже прохладной, но не столь критичной, как на востоке. В начале месяца среднестатистическая температура будет держаться на уровне 6-7 градусов и это по словам синоптиков является нормой для этого периода. Первые стабильные заморозки начнутся во второй половине месяца.

Что касается дождей, то в общей сложности их за месяц выпадет около 40% от нормы. Больше всего ливней будет наблюдаться в западных областях.

Середина месяца станет достаточно контрастной для ряда западных областей. К примеру, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях температура воздуха ночью резко снизится до -5 градусов, тогда как днем может быть даже +15.

Также вторая половина месяца и его конец будет сопровождаться мокрым снегом. Вообще, первый снег, который выпадет именно в ноябре, так и продержится уже до зимы. Все из-за резкого похолодания и стабильных заморозков, которые продлятся ежедневно и тем более каждую ночь.

Зима обещает быть не слишком холодной

Синоптики утверждают, что нынешняя зима не должна быть холоднее, чем сильные морозы и большого количества снега можно ожидать в январе, феврале. И то, это явление будет носить быстротечный характер (максимум 2-3 недели). Такой сценарий был бы не плохим для украинцев, учитывая, что обстрелы критической инфраструктуры этого года могут повторяться. И чем теплее при этом на улице, тем лучше.