Одразу 20 градусів морозу: листопад здивує українців різким перепадом температури

Листопад розпочався з доволі комфортної температури. Та й взагалі останні кілька днів жовтня були дуже навіть теплими. Синоптики кажуть, що трішки погрітися українці зможуть ще приблизно два тижні, адже потім температура повітря різко опуститься вниз. І замість тих +15, які ми зараз спостерігаємо на стовпчиках, буде максимум +1, а вночі й зовсім до -20. Принаймні такий прогноз є на другу половину листопада для східної частини України.

Яка погода спостерігатиметься на решті територій?

На решті території погода буде теж прохолодною, але не настільки критичною, як на сході. На початку місяця середньостатистична температура триматиметься на рівні 6-7 градусів і це зі слів синоптиків є нормою, для цього періоду. Перші заморозки, які стануть стабільними, розпочнуться в другій половині місяця.

Щодо дощів, то загалом їх за місяць випаде близько 40% від норми. Найбільше злив спостерігатиметься у західних областях.

Середина місяця стане доволі контрастною для ряду західних областей. Наприклад, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях температура повітря вночі різко знизиться до -5 градусів, тоді як вдень може бути навіть +15.

Також, друга половина місяця і його кінець супроводжуватиметься мокрим снігом. Взагалі перший сніг, який випаде саме у листопаді, так і протримається вже до зими. Все через різке похолодання та стабільні заморозки, які триватимуть щодня і тим паче щоночі.

Зима обіцяє бути не надто холодною

Синоптики стверджують, що цьогорічна зима не повинна бути холоднішою, ніж тогорічна Мовляв, сильних морозів та великої кількості снігу можна чекати у січні, лютому. І то, це явище матиме швидкоплинний характер (максимум 2-3 тижні). Такий сценарій був би не поганим для українців враховуючи, що тогорічні обстріли критичної інфраструктури можуть повторюватись. І чим тепліше при цьому на дворі, тим краще.