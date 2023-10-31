“Оберег” начал действовать: теперь ТЦК в течение трех дней могут найти военнообязанное лицо

Реестр Оберег создавали в Украине в течение последнего года. Это платформа, своеобразный аналог “Дии” однако предназначена исключительно для учета военнообязанных. Вернее даже не так. Благодаря этому реестру, ТЦК смогут быстро найти нужное им военнообязанное лицо. А также вывести из тени всех тех мужчин, которые скрываются от военкоматов, и не приходят, чтобы обновить свои личные данные. Пока известно, что для заполнения реестра данными были привлечены различные Министерства, а еще Пенсионный Фонд. И вот стало известно, что подключилась еще и Налоговая служба. Так что сейчас дела пойдут еще быстрее.

Какие данные будет передавать Налоговая в реестр?

Официальный обмен данными между Налоговой службой и военкоматами вступил в силу 18 октября. Согласно этому проекту, Налоговая в течение следующих 90 дней должна предоставить данные обо всех имеющихся в базе военнообязанных. Также, если ТЦК подает запрос относительно конкретного лица, то Налоговая должна предоставить эти данные в течение трех суток.

Речь о:

Регистрационный номер налогоплательщика или серию и номер паспорта. При наличии Фамилия, имя и отчество. При наличии адрес регистрации или фактического проживания лица. Дата, когда лицо было принято на работу.

В ТЦК утверждают, что сейчас Оберег уже заполнен примерно на 90% и у них уже вырисовывается картина относительно того, сколько военнообязанных мужчин сегодня проживает в стране. В реестре будут содержаться абсолютно все данные о таких лицах, включая семейный статус, наличие в семье лиц с инвалидностью и т.д.

Вот только, как дальше будут действовать ТЦК, имея эти данные пока неясно. Электронные повестки все еще не законны, а чтобы вручить бумажную, нужно встретиться с лицом вживую. Для этого иногда мало знать информацию о месте проживания или паспортных данных.