“Оберіг” почав діяти: тепер ТЦК протягом трьох днів можуть знайти особу, яка є військовозобов’язаною

Реєстр “Оберіг” створювали в Україні протягом останнього року. Це платформа, своєрідний аналог “Дії”, однак призначена виключно для обліку військовозобов’язаних. Точніше навіть не так. Завдяки цьому реєстру, ТЦК зможуть швидко знайти потрібну їм особу, яка є військовозобов’язаною. А також вивести з тіні всіх тих чоловіків, які наразі переховуються від військкоматів, та не приходять, щоб оновити свої особисті дані. Наразі відомо, що для заповнення реєстру даними було залучено різноманітні Міністерства, а ще Пенсійний Фонд. І ось, стало відомо, що підключилась ще й Податкова служба. Тож зараз справи підуть ще швидше.

Які дані Податкова передаватиме до реєстру?

Офіційний обмін даними між Податковою службою та військкоматами набрав чинності 18 жовтня. Відповідно до цього проєкту, Податкова протягом наступних 90 днів має надати дані про всіх військовозобов’язаних, які є в базі. Також, якщо ТЦК подає запит стосовно конкретної особи, то Податкова має надати ці дані протягом трьох діб.

Мова про:

Реєстраційний номер платника податків або серію та номер паспорта. За наявності Прізвище, ім’я та по батькові особи. За наявності адреса реєстрації, або фактичного проживання особи. Дата, коли особа була прийнята на роботу.

У ТЦК стверджують, що наразі Оберіг вже заповнений приблизно на 90% і в них вже вимальовується картина стосовно того, скільки військовозобов’язаних чоловіків сьогодні проживає в країні. В реєстрі міститимуться абсолютно всі дані про таких осіб, включно зі сімейним статусом, наявністю в родині осіб з інвалідністю тощо.

От тільки, як далі діятимуть ТЦК маючи ці дані поки незрозуміло. Електронні повістки все ще не є законними, а щоб вручити паперову потрібно зустрітися з особою наживо. Для цього інколи мало лише знати інформацію про місце проживання чи паспортні дані.