Нові штрафи невдовзі вступлять у дію: за що каратимуть на 17 000 та навіть 100 000 гривень

В Україні діє ціла низка різноманітних штрафів, кількість котрих ще більше зросла під час воєнного стану. Деякі штрафи, котрі з’явилися, обходяться українцям у кругленьку суму. Відтак, кілька тисяч гривень можна заплатити за неявку у ТЦК (особливо якщо була вручена повістка). Також, штрафи передбачені й за порушення комендантської години, яка почала діяти знову ж від початку воєнного стану. Саме цей штраф наразі пропонують посилити у Верховній Раді. Стосуватиметься від як простих громадян, так і бізнесу. Суми шокують

Що відомо про новий проєкт?

До Верховної Ради внесено законопроєкт №10195, який народні депутати розробляли спільно з МВС і Нацполіцією.

“Мета законопроекту — встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану”, – йдеться в повідомленні від прес-служби Верховної Ради.

Якщо проєкт вступить у дію, то штрафи для простих громадян коливатимуться в межах від 8500 до 17 000 гривень, а для бізнесу від 51 000 гривень до 102 000.

Як штрафують ухилянтів?

Штрафи за порушення правил мобілізації теж існують. Наразі їх розмір залежить від серйозності порушення, та того, чи порушує особа вперше, чи повторно.

“Зараз ми не розглядаємо військові правопорушення, як-от самовільне залишення частини, дезертирство, невиконання наказів – там інші статті, інший склад правопорушення, інші покарання. Ухилення від мобілізації – це ухилення військовозобов’язаних цивільних осіб”, – пояснює адвокат Андрій Новак.

Штрафи для військовозобов’язаних чоловіків коливаються в межах від 3400 до 5100 гривень. Також у деяких випадках особа може отримати інші види покарання, наприклад адміністративне чи навіть кримінальне.