Благотворительный фонд объявил о выплате денежной помощи украинцам: названы условия участия

Денежную помощь будет предоставлять Международный женский фонд.
Международный благотворительный фонд Mama Moya оказывает целевую помощь уязвимым категориям женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии.
Об этом сообщили в пресс-службе благотворительной организации.
Подать запрос на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:
- жилье которых было повреждено или уничтожено из-за вторжения российских оккупантов;
- мужья и/или дети и/или родители, которых проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, силах территориальной обороны и добровольческих формированиях в зоне проведения боевых действий;
- мужчины и/или дети, которых погибли на территории активных боевых действий;
- мужья и/или дети и/или родители которых погибли или были объявлены пропавшими без вести в результате войны.
Для участия в программе участникам нужно зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSescU9zJBYQ5q1zEoDurq8q-L4bdU6bjUoF4D9M4S6q3XGW8A/viewfor. В день подписания договора о предоставлении помощи, фонд предоставит женщине платежную карточку, которой она сможет рассчитываться при покупке определенного фонда перечня товаров. Подробнее узнать об условиях участия в программе можно на официальной странице фонда.
Напомним, что большинство украинцев, пострадавших от войны могут рассчитывать на денежную помощь от правительства Украины. На взрослых выплачивают по две тысячи гривен и три тысячи гривен на детей и лиц с инвалидностью.
Также немало фондов оказывают помощь украинцам, пострадавшим от войны. Таким образом можно получить продуктовые и гигиенические наборы или денежную помощь. Кстати, уже в ближайшее время выплаты внутренним переселенцам от ООН возрастут, украинцам будут выплачивать 3 600 гривен вместо 2 200 гривен, но рассчитывать на денежную помощь могут только те украинские семьи, чей доход на одного человека не превышает 5 400 гривен в месяц. Это хоть и не слишком большая сумма, но она поможет тем украинцам, которые оказались в трудном положении из-за вторжения оккупантов.
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