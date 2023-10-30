Благодійний  фонд оголосив про виплату грошової допомоги українцям: названо умови участі

Грошову допомогу надаватиме Міжнародний жіночий фонд.

Міжнародний благодійний фонд Mama Moya надає цільову допомогу вразливим категоріям жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті російської агресії.

По це повідомили в пресслужбі благодійної організації.

Подати запит на благодійну допомогу можуть наступні категорії жінок:

житло яких було пошкоджено або знищено через вторгнення російських окупантів;

чоловіки та/або діти та/або батьки, яких проходять службу в лавах Збройних сил України, силах територіальної оборони та добровольчих формуваннях в зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти, яких загинули на території активних бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких загинули або були оголошені зниклими в результаті війни.

Для участі в програмі учасникам потрібно зареєструватися за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSescU9zJBYQ5q1zEoDurq8q-L4bdU6bjUoF4D9M4S6q3XGW8A/viewfor. В день підписання договору про надання допомоги, фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при покупці визначеного фонду переліку товарів. Детальніше дізнатися про умови участі в програмі можна на офіційній сторінці фонду.

Нагадаємо, що більшість українців, які постраждали від війни можуть розраховувати на грошову допомогу від уряду України. На дорослих виплачують по дві тисячі гривень та три тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю.

Також чимало фондів надають допомогу українцям, які постраждали від війни. Таким чином можна отримати продуктові та гігієнічні набори або ж грошову допомогу. До речі, вже найближчим часом виплати внутрішнім переселенцям від ООН зростуть, українцям виплачуватимуть 3 600 гривень замість 2 200 гривень, але розраховувати на грошову допомогу можуть лише ті українські сім’ї, чий дохід на одну особу не перевищує 5 400 гривень на місяць. Це хоч і не надто велика сума, але вона допоможе тим українцям, які опинилися в скрутному становищі через вторгнення окупантів.