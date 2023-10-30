Українцям приходять космічні платіжки за газ: чому дораховують десятки тисяч гривень?

В Україні ціна за газ є незмінною протягом всього періоду війни. Це в середньому 8 гривень за куб. Однак, окрім фіксованої ціни більше жодних пільг для населення не передбачено. Наприклад, сьогодні вже не можна боргувати за комунальні послуги інакше можна отримати штраф. Показники потрібно подавати вчасно, а саме до 5 числа кожного місяця. Інакше, в платіжках ви можете побачити не ті суми, на які сподівалися. Також, здивувати космічною сумою в платіжках українців можуть у випадку, якщо буде знайдено будь-які пошкодження на лічильнику.

Штрафи за подібне сягають десятки й навіть сотні тисяч гривень

Наразі відновлено перевірки лічильників і споживачі не мають права перешкоджати цій перевірці. І якщо в ході перевірки буде виявлено на лічильнику якісь отвори, чи навіть просто подряпини, за це передбачається великий штраф. Штрафуватимуть навіть тих, хто сам помітив дефекти на пристрої й повідомив у відповідну службу.

Кілька подібних ситуацій вже трапилося, і громадянам виписали просто космічні суми

Наприклад, кілька днів тому у місті Кам’янське Дніпропетровської області, суд зобов’язав українця виплатити 104 000 гривень штрафу “Дніпропетровськгазу”. При тому, що чоловік самостійно прийшов до облгазу з проханням відремонтувати або замінити пошкоджений лічильник. Після цього звернення, до чоловіка ще два тижні ніхто не приїжджав, а коли спеціалісти таки прибули, то склали акт виявлення порушень, демонтували лічильник та відправили на обстеження.

Експертиза підтвердила, що лічильник працював тривалий час некоректно й у зв’язку з цим неправильно підраховував використані куби. Через це його власнику нарахували таку суму штрафу і ще додатково 2684 гривні судового збору.

Ще раніше, у вересні у таку ж халепу потрапив мешканець Запоріжжя, якого суд зобов’язав виплатити 107 тисяч штрафу.