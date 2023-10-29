Украинцев штрафуют на 100 000 гривен за неисправный счетчик газа: как избежать проблем

Овручский районный суд Житомирской области обязал местного жителя уплатить штраф за газ в сумму более ста тысяч гривен. Таким образом, 99,1 тысячи гривен придется заплатить за компенсацию доначисленных объемов газа и еще 2 481 гривну судебного сбора. Таким образом клиента наказали за поврежденный счетчик газа.

Об этом говорится в материалах дела №286/1384/23. Так, во время проверки счетчика Самгаз G-4 удалось зафиксировать нарушения. Приехала комиссия, составила акт нарушения, а клиент не обосновал свое несогласие в акте.

Уже на следующий месяц ему пришла платежная на газ в размере более 100 тысяч гривен. Газовая компания посчитала, что в течение длительного периода клиент тратил столько газа, сколько предусмотрено нормативами. А так, как они завышены, разница между показателями счетчика и нормативами за определенное использование счетчика и нормативами за определенное количество месяцев стоила клиенту более 100 тысяч гривен.

Согласно действующему законодательству ответчик платит не только за доначисленную сумму, но и за судебный сбор. В конкретно этом случае он составляет 2 481 гривну.

Таким образом суд принял решение взыскать в пользу Акционерного общества “Оператор газораспределительной системы” Житомиргаз”, что находится в городе Житомир по адресу улица Фещенко-Чоповского, 35 ЕГРПОУ 03344071, задолженности в размере 99 160,42 гривен и судебным сбором в сумму 2 481 гривен.

Ранее также сообщалось, что украинцы могут получить долги за газ, даже если они своевременно оплачивают счета. В Нафтогазе сообщили, что самая частая причина, по которой не зачисляются средства – неправильно указанные данные в реквизитах. В таком случае нужно будет писать заявление о возврате средств. В таком случае нужно обращаться к поставщику газа. Для этого нужно обратиться к поставщику газа, эта процедура занимает немного времени, но средства в конце концов попадут на счет по назначению.