Українців штрафують на 100 000 гривень за несправний лічильник газу: як уникнути проблем

Овруцький районний суд Житомирської області зобов’язав місцевого жителя сплатити штраф за газ у суму понад сто тисяч гривень. Таким чином, 99,1 тисячі гривень доведеться сплатити за компенсацію донарахованих обсягів газу та ще 2 481 гривню судового збору. Таким чином клієнта покарали за пошкоджений лічильник газу.

Про це говориться в матеріалах справи №286/1384/23. Так, під час перевірки лічильника Самгаз G-4 вдалося зафіксувати порушення. Приїхала комісія, склала акт порушення, а клієнт не обґрунтував свою незгоду в акті.

Вже на наступний місяць йому прийшла платіжна на газ у розмірі понад 100 тисяч гривень. Газова компанія порахувала, що протягом тривалого періоду клієнт витрачав стільки газу, скільки передбачено нормативами. А так, як вони завищені, різниця між показниками лічильника та нормативами за певне використання лічильника та нормативами за певну кількість місяців коштувала клієнту понад 100 тисяч гривень.

Відповідно до чинного законодавства відповідач платить не лише за донараховану суму, але й за судовий збір. В конкретно цьому випадку він складає 2 481 гривню.

Таким чином суд прийняв рішення стягнути на користь Акціонерного товариства “Оператор газорозподільної системи “Житомиргаз”, що знаходиться в місті Житомир за адресою вулиця Фещенко-Чоповського, 35 ЄДРПОУ 03344071,заборгованості в розмірі 99 160,42 гривень та судовим збором у суму 2 481 гривень.

Раніше також повідомлялося, що українці можуть отримати борги за газ, навіть якщо вони своєчасно сплачують рахунки. В Нафтогазі повідомили, що найчастіша причина, через яку не зараховуються кошти — неправильно вказані дані в реквізитах. В такому разі потрібно буде писати заяву про повернення коштів. В такому разі потрібно звертатися до постачальника газу. Ця процедура займає трохи часу, але кошти врешті решт потраплять на рахунок за призначенням. Тож така помилка не матиме значних наслідків.