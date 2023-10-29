Синоптики рассказали, когда ждать первого снега: это будет неожиданно

Осень в этом году достаточно контрастная, однако больше все же преобладает теплая и комфортная погода. Первый снег уже выпадал в горах, однако это типично для этого региона. Когда ждать зимних осадков остальным украинцам? Синоптики уже внимательно изучили ситуацию и составили свой прогноз.

Снег будет во второй половине ноября

Ноябрь, как и вся осень, будет очень контрастным, ведь начнется месяц очень тепло. Например, 1 и 2 числа среднестатистическая температура по регионам будет составлять 16 градусов, что является невероятно высоким показателем. Первый минус будет примерно в 10 числах месяца, и то будет не днем, а ночью. Хотя и днем столбики уже пойдут вниз. А вот примерно после 25 числа уже может выпасть настоящий снег, который к тому же хоть и будет первым, но может пролежать довольно долго.

В общем, зиму этого года прогнозируют прохладной, но не холоднее прошлого года. Мол, традиционно самым холодным месяцем станет февраль и, возможно, конец января. Правда, точный прогноз трудно составить на столь длительный период.

В настоящее время в Украине действует штормовое предупреждение

Также, вчера 28 октября страну накрыл активный циклон “Armin”, сопровождаемый сильным штормовым ветром. Только за одну ночь этот циклон уже наделал много бед, свалил деревья, срывал крыши, и даже есть жертвы среди населения. В частности, по данным средств массовой информации в Киеве из-за падения веток и деревьев травмированы 7 человек, и двое, к сожалению, умерли. Поэтому людей призывают быть очень осторожными и по возможности оставаться дома.

По данным специалистов к концу выходных штормовой ветер немного утихнет и в большинстве регионов будет дождливая погода. Температура воздуха при этом будет сохраняться достаточно высокой, то есть где-то на уровне 13-15 градусов.