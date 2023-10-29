Синоптики розповіли, коли чекати першого снігу: це буде несподівано

Осінь цьогоріч доволі контрастна, однак більше все таки переважає тепла і комфортна погода. Перший сніг вже випадав у горах, однак це типово для цього регіону. Коли ж чекати зимових опадів решті українців? Синоптики вже уважно вивчили ситуацію, та склали свій прогноз.

Сніг буде у другій половині листопада

Листопад, як і вся осінь видасться дуже контрастним, адже розпочнеться місяць дуже тепло. Наприклад, 1 та 2 числа, середньостатистична температура по регіонах становитиме 16 градусів, що є неймовірно високим показником. Перший “мінус” буде приблизно в 10 числах місяця, і то буде не вдень, а вночі. Хоча й вдень стовпчики вже суттєво підуть вниз. А от приблизно після 25-го числа вже може випасти справжній сніг, який до того ж хоч і буде першим, але може пролежати доволі довго.

Загалом, цьогорічну зиму прогнозують прохолодною, але не холоднішою ніж минулого року. Мовляв, традиційно найбільш холодним місяцем стане лютий і можливо кінець січня. Щоправда точний прогноз важко скласти на такий довготривалий період.

Наразі в Україні діє штормове попередження

Також, вчора 28 жовтня країну накрив активний циклон “Armin”, який супроводжується сильним штормовим вітром. Лише за одну ніч цей циклон вже наробив багато лиха, повалив дерева, позривав дахи, і навіть є жертви серед населення. Зокрема, за даними засобів масової інформації у Києві через падіння гілок та дерев травмовано 7 людей, і двоє на жаль померли. Тож людей закликають бути вкрай обережними і при можливості залишатися вдома.

За даними фахівців до кінця вихідних штормовий вітер трохи вщухне і натомість у більшості регіонів буде дощова погода. Температура повітря при цьому зберігатиметься досить високою, тобто десь на рівні 13-15 градусів.