Газ для населения может подешеветь: в Нафтогазе сделали шокирующее заявление

Стоимость газа с начала войны не изменялась из-за моратория. Именно он запрещает компаниям изменять тарифы, даже несмотря на то, что рыночная цена газа уже намного выше той, которую платят украинцы. Президент ввел мораторий, который будет действовать до конца военного положения и шесть месяцев после его завершения. Однако по этой теме уже было много споров. Некоторые нардепы утверждают, что это нецелесообразно, и как минимум весной, когда закончится отопительный сезон, газ должен немного подорожать, по крайней мере до 12 гривен вместо нынешних восьми. Население морально готовилось к этим изменениям, и вот кардинально другие новости. В Нафтогазе заявили, что газ наоборот может подешеветь.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Алексей Чернышев

Он отметил, что речь, конечно, не об отопительном сезоне. В течение зимы газ точно не подешевеет, но что немало важно и не подорожает. А вот весной, подешевение вполне возможно. Однако все зависит от того, насколько эффективно будет работать производство энергетики.

«Мы узнаем это, когда фактически Украина введет рынок энергии, сделает эту реформу. Мы ожидаем и надеемся, что это произойдет, безусловно, уже после этой зимы. Это позволит мотивировать эффективность производства и мотивировать дополнительные инвестиции в отрасль», – заявил Чернышев.

Он добавил, что сильно на удешевление тарифов надеяться не стоит, однако такая возможность присутствует и это не может не радовать.

«Хочу успокоить всех, цены не будут повышены в течение этой зимы. Они стабильны, они остаются теми, которые были в прошлом отопительном сезоне», — отметил Алексей Чернышев.

Что касается других тарифов, то они должны быть стабильными. Известно, что стоимость электроэнергии еще может расти, но после окончания отопительного сезона. То есть на период осень, зима и начало весны все могут немного выдохнуть.