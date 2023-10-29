Ціна газу для населення може змінитись: в Нафтогазі зробили шокуючу заяву

Вартість газу від початку війни не змінювалася, через мораторій. Саме він забороняє компаніям змінювати тарифи, навіть попри те, що ринкова ціна газу вже набагато вища від тієї, яку сплачують українці. Президент ввів мораторій, який діятиме до кінця воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Однак на цю тему вже було багато суперечок. Деякі нардепи стверджують, що це недоцільно, і як мінімум навесні, коли закінчиться опалювальний сезон газ має трішки подорожчати, принаймні до 12 гривень замість теперішніх восьми. Населення морально готувалося до цих змін, і тут кардинально інші новини. У Нафтогазі заявили, що газ навпаки, може подешевшати.

Про це повідомив голова Нафтогазу Олексій Чернишов

Він зауважив, що мова звісно ж не про опалювальний сезон. Протягом зими газ точно не подешевшає, але що не мало важливо і не подорожчає. А от навесні, подешевшання цілком ймовірно. Однак все залежить від того наскільки ефективно працюватиме виробництво енергетики.

«Ми дізнаємося про це, коли фактично Україна запровадить ринок енергії, зробить цю реформу. Ми очікуємо і сподіваємося, що це станеться, безумовно, вже після цієї зими. Це дозволить мотивувати ефективність виробництва та мотивувати додаткові інвестиції у цю галузь», – заявив Чернишов.

Він додав, що сильно на здешевлення тарифів сподіватися не варто, однак така можливість присутня і це не може не тішити.

«Хочу заспокоїти всіх, ціни не буде підвищено протягом цієї зими. Вони стабільні, вони залишаються тими, які були минулого опалювального сезону», — наголосив Олексій Чернишов.

Щодо інших тарифів, то вони теж мають бути стабільними. Відомо, що вартість електроенергії ще може зростати, але точно після завершення опалювального сезону. Тобто на період осінь, зима та початок весни всі можуть трохи видихнути.