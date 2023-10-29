Пенсионерам добавят по 2 600 гривен: кто получит прибавку уже через 60 дней

В ближайшей перспективе в Украине повысят пенсионные выплаты. Всего через два месяца украинцы могут получить 2 680 гривен прибавки к пенсии. Однако коснется это лишь тех, кто в соответствии с действующим законодательством получают десять прожиточных минимумов.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Сейчас украинцы с максимальной пенсией получают 20 930 гривен, а уже с нового года их выплата будет составлять 23 610 гривен.

Однако повышение пенсий коснется не только тех, кто получает максимальную выплату. Также надбавку получат.

Украинцы с минимальными пенсиями. Те, кто сейчас получает минимальную пенсию с января могут рассчитывать на прибавку. Их пенсионная выплата вырастет с 2 093 до 2 361 гривен.

Украине со сверхурочным стажем. В Украине к пенсии предусмотрена доплата в размере 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый дополнительный отработанный год. Норма по стажу для мужчин 35 лет, для женщин – 30 лет. С 1 января ставка за каждый отработанный год сверх нормы составит 23,6 гривны вместо 20,9 гривен.

Украинцы, которые выполнили норму по стажу и достигли 65 лет. В соответствии с действующим законодательством пенсия у таких украинцев должна составлять не менее 40% от уровня минимальной заработной платы. Отметим, что минимальная зарплата с 1 января вырастет до 6 700 до 7 100 гривен. Соответственно гарантированный размер пенсии для таких украинцев вырастет с 2 680 до 2 840 гривен.

В Украине средняя пенсия составит 5 350, 33 гривны или же 146 долларов. Сейчас такой уровень пенсии или выше получают чуть больше трети всех пенсионеров или 3,57 миллиона украинцев. При этом самые высокие пенсии в Киеве – 7 219 гривен. Также в тройке лидеров жители Донецкой области и Ровенской. Последнее место по уровню пенсий занимает Тернопольская область. В то же время рост пенсий не поможет улучшить уровень жизни пенсионеров, ведь с начала войны цены выросли как минимум на 40%, поэтому несмотря на очередное повышение выплат украинские пенсионеры будут за чертой бедности.