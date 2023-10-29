Пенсіонерам додадуть по 2 600 гривень: хто отримає надбавку вже через 60 днів

В найближчій перспективі в Україні підвищать пенсійні виплати. Всього через два місяці українці можуть отримати 2 680 гривень надбавки до пенсії. Однак торкнеться це лише тих, хто відповідно до чинного законодавства отримують десять прожиткових мінімумів.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Зараз українці з максимальною пенсією отримують 20 930 гривень, а вже з нового року їх виплата становитиме 23 610 гривень.

Однак підвищення пенсій торкнеться не тільки тих, хто отримує максимальну виплату. Також надбавку отримають.

Українці з мінімальними пенсіями. Ті, хто зараз отримує мінімальну пенсію з січня можуть розраховувати на надбавку. Їх пенсійна виплата зросте з 2 093 до 2 361 гривень.

Україні з понаднормовим стажем. В Україні до пенсії передбачена доплата у розмірі 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен додатковий відпрацьований рік. Норма по стажу для чоловіків 35 років, для жінок — 30 років. З 1 січня ставка за кожен відпрацьований рік понад норму складе 23,6 гривні замість 20,9 гривень.

Українці, які виконали норму зі стажу та досягли 65 річчю. Відповідно до чинного законодавства пенсія в таких українців повинна складати не менше 40% від рівня мінімальної заробітної плати. Зазначимо, що мінімальна зарплата з 1 січня зросте до 6 700 до 7 100 гривень. Відповідно гарантований розмір пенсії для таких українців зросте з 2 680 до 2 840 гривень.

В Україні середня пенсія складе 5 350, 33 гривні або ж 146 доларів. Зараз такий рівень пенсії або вище отримують трохи більше третини всіх пенсіонерів або 3,57 мільйона українців. При цьому найвищі пенсії в Києві — 7 219 гривень. Також в трійці лідерів жителі Донецької області та Рівненської. Останнє місце за рівнем пенсій займає Тернопільська область. Водночас зростання пенсій не допоможе покращити рівень життя пенсіонерів, адже від початку війни ціни зросли як мінімум на 40%, тож попри чергове підвищення виплат українські пенсіонери будуть за межею бідності.