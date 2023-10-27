Про доступне житло можна забути: ціни на квартири б’ють всі рекорди

На вторинному ринку нерухомості Україні за період з вересня 2022 року по вересень 2023 року — однокімнатні квартири сильно подорожчали. При цьому фактично по всій країні. Найвищі ціни в Черкаській області, там вартість зросла на 43,1%.

На другому місці — Івано-Франківська область. де вартість житла зросла на 42%. про це повідомляють аналітики великого профільного маркетплейса. За їх даними наступні позиції посідають:

Чернігівська область зі зростання вартості на 39%;

Миколаївська — 32,3%;

Сумська — 32%..

Водночас найдоступнішими однокімнатні квартири залишаються в Київській області. За рік ціна зросла лише на 4%. Схожа ситуація і в самому Києві, там зростання вартості на рівні 8%. Також зростання на 8,1% зафіксоване на Харківщині.

А ще, як не дивно, у Волинській області житло здешевшали, причому досить сильно, аж на 10%

Загалом середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку складає від 23 372 доларів до 87 268 доларів. Найдешевше житло в Миколаївській області. Тут однокімнатну квартиру можна придбати за приблизно 23,5 тисячі доларів. що на третину дорожче, ніж минулого року.

На другому місті Запорізька область, 1-кімнатна квартира тут коштує 23,7 тисячі доларів, що на 15% дорожче за минулий рік.

Щодо областей, де нерухомість найдорожча, то перше місце посідає столиця. попри мінімальне зростання вартості, в середньому квартира коштує 87,2 тисяч доларів.також високі ціни в Львівській області — понад 63 тисячі доларів, що на чверть дорожче за вартість минулого року, на Закарпатті — понад 50 тисяч доларів, Одещині — 46 тисяч доларів.

Загалом чим далі від лінії фронту, тим дорожче житло. Це і недивно, адже після всіх жахів війни українці хочуть жити якомога далі від кордону з божевільним сусідом.

При цьому мова йде виключно про середні ціни, адже навіть в Києві можна придбати однокімнатну квартиру десь в спальному районі всього за 25 тисяч долар.