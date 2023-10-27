Проигнорировал сообщение от ПриватБанка и получил блокировку счета: что происходит

Украинец пожаловался на ПриватБанк, который без объяснений и видимых причин разорвал с ним договор и заблокировал все карты. Как оказалось, клиент банка якобы получал сообщение с просьбой предоставить документы и подтвердить источник происхождения средств. Сообщение клиент просто не заметил, и в результате получил блокировку счета и соответственно средств на нем.
Своей историей недовольный клиент поделился на тематическом форуме Минфин. По словам мужчины, он сразу пошел в банк и предоставил все документы для подтверждения происхождения средств. В результате счет не разблокировали, но пообещали перечислить все средства на счет в другом банке.
Клиент убежден, что банк не посылал ему сообщение о необходимости предоставить документы. По его словам, это была банковская ошибка, а документ он мог предоставить сразу же, но не знал, что это необходимо ради сохранения доступа к счету и собственных денег.
Вероятно у Привата есть какие-то проблемы в системе и запрос не поступил. Поэтому банк решил пойти самым простым путем, и вместо того, чтобы пойти навстречу, разорвал отношения. Такое предположение высказал уже бывший клиент Привата. В то же время в банке заявят, что они руководствовались действующим законодательством Украины и постановлениями национального банка Украины.
Банк должен проводить мониторинг всех своих клиентов. И если операция рискованная или подозрение, что клиент действует незаконно, то банк может заблокировать карточку, а счет – закрыть. Их несмотря на все просьбы больше не будут обслуживать в ПриватБанке.
Такие случаи не единичны, клиенты ПриватБанка довольно часто жалуются на блокировку счетов без видимых причин. Чтобы избежать таких неприятностей, стоит позаботиться о легализации своих доходов, ведь за незаконное ведение предпринимательской деятельности можно получить не только блокировку счета, но и немалый штраф от налоговой.
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