Проігнорував повідомлення від ПриватБанку та отримав блокування рахунку: що відбувається

Українець поскаржився на ПриватБанк, який без пояснень та видимих причин розірвав з ним договір та заблокував всі картки. Як виявилось, клієнт банку начебто отримував повідомлення з проханням надати документи та підтвердити джерело походження коштів. Повідомлення клієнт просто не помітив, і в результаті отримав блокування рахунку та відповідно коштів на ньому.

Своєю історією незадоволений клієнт поділився на тематичному форумі Мінфін. За словами чоловіка, він одразу пішов до банку та надав всі документи для підтвердження походження коштів. В результаті рахунок не розблокували, але пообіцяли перерахувати всі кошти на рахунок в іншому банку.

Клієнт переконаний, що банк не надсилав йому повідомлення про необхідність надати документи. За його словами. це була банківська помилка, а документ він міг надати одразу ж, але не знав, що це необхідно заради збереження доступу до рахунку та власних грошей.

Ймовірно в Привату є якісь проблеми в системі і запит не надійшов. Тож банк вирішив піти найпростішим шляхом, і замість того, щоб піти назустріч, розірвав відносини. Таке припущення висловив вже колишній клієнт Привату. Водночас в банку заявлять, що вони керувалися чинним законодавством України та постановами національного банку України.

Банк повинен проводити моніторинг всіх своїх клієнтів. І якщо операція ризикована або ж підозра, що клієнт діє незаконно, то банк може заблокувати картку, а рахунок — закрити. Їх попри всі прохання більше не будуть обслуговувати в ПриватБанку.

Такі випадки непоодинокі, клієнти ПриватБанку досить часто скаржаться на блокування рахунків без видимих причин. Щоб уникнути таких неприємностей, варто подбати про легалізацію своїх доходів, адже за незаконне ведення підприємницької діяльності можна отримати не лише блокування рахунку, але й чималий штраф від податкової.