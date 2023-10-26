ПриватБанк массово блокирует счета украинцы: как вернуть средства и кто в зоне риска

ПриватБанк заморозил 116 тысяч гривен на счету клиента и разорвал отношения В банке приняли такое решение из-за подозрения клиента в нарушении закона.

На специализированном форуме Минфин клиент жалуется на то, что банк заморозил счет еще четыре месяца назад и до сих пор не вернул средства. По его словам, шел пятый месяц как на его счету заблокировали средства и он не может ими воспользоваться. Также прошло четыре месяца как Приват разорвал с ним деловые отношения. Когда банк заблокировал средства, то спросил документы о происхождении средств. Клиент утверждает, что сразу предоставил все документы, после чего банк ответил, им этого недостаточно.

Среди прочего, ПриватБанк требует справку от полиции, которая подтвердит, что клиент не совершал мошеннических действий. В ответ на жалобу в банке попросили контакты недовольного клиента для того, чтобы детальнее разобраться в ситуации.

Ваш счет тоже могут дополнительно проверять в таких случаях:

из-за транзакций на сумму более 400 тысяч гривен;

если одна из сторон имеет регистрацию, проживает или находится в России или имеет счет в государстве, которое ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных межправительственных организаций;

если финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;

если проводятся платежные операции по переводу средств за границу;

если осуществляют финансовые операции с наличными;

как электронного е-резидента, который осуществляет финансовые операции.

Отдельно контролируют разного рода операции которые считаются подозрительными.

Относительно того как избежать финансового мониторинга, то на 100% это невозможно. Но можно минимизировать риски попадания под финансовый мониторинг, например, легализовать свой доход, если вы этого еще не сделали.

По возврату средств, то после блокировки счета банк должен выдать деньги в кассе или перевести на счет в другом банке Конечно, после выяснения всех обстоятельств.